“دبلوماسية التخريب”.. إيران ترد على اتهامات أميركية وبريطانية بهجوم خليج عُمان

2019/06/14 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت إيران أطرافا إقليمية ودولية باعتماد ما أسمتها “دبلوماسية التخريب”، وذلك ردا على اتهام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران بالوقوف وراء

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