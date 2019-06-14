المجلس العسكري في السودان يعلن إحباط أكثر من محاولة انقلاب

2019/06/14 | 06:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أنه أحبط أكثر من محاولة انقلاب في الفترة السابقة، وأن بعض الضباط جرى اعتقالهم بسبب فض اعتصام القيادة العامة للجيش.

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