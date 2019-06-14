2019/06/14 | 06:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهرجان المغاربي للفيلم ينطلق بتكريم صنّاع السينما العربية انطلقت الدورة الثامنة من المهرجان المغاربي للفيلم في مدينة وجدة بشمال شرق المغرب تحت شعار "المغرب الكبير موحد بسينماه" على مسرح محمد السادس، حيث كرّم والي جهة الشرق معاذ الجامعي، ومدير المهرجان خالد سلي أربعة من صنّاع ونجوم السينما العربية وهم المخرج الجزائري-الفرنسي رشيد بوشارب والممثل المصري شريف منير إضافة إلى المخرجين المغربيين سعد الشرايبي وكمال كمال.وتقتصر المنافسة على جوائز هذا المهرجان الذي يقام سنويا منذ العام 2012 على الأفلام المنتجة في دول شمال غرب أفريقيا وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا.علماً أن قسم الأفلام الطويلة يشمل هذا العام منافسة بين ستة أفلام، بينما يشمل قسم الأفلام القصيرة 12 فيلماً.فيما يشارك المغرب في مسابقة الأفلام الطويلة بفيلمي "ولولة الروح" للمخرج عبد الإله الجوهري و"طفح الكيل" للمخرج محسن بصري.واعتبر "الجامعي" في كلمته بحفل الافتتاح أن تنظيم الدورة الثامنة للمهرجان في وجدة مكسباً كبيراً للمدينة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ عليه وتطويره نحو الأفضل.وقال: "لا يهم أي الأسماء أو الأفلام ستفوز في كلتا المسابقتين لأنني اعتبر أن الفائز الأول والأخير هو السينما المغربية".يشار إلى أن برنامج المهرجان الذي تنظمه جمعية "سيني مغرب" إلى جانب عروض الأفلام والندوات النقدية، يشمل أربع ورش عمل في فنون السينما المختلفة وثلاث ندوات متخصصة.علماً أن الجوائز ستُسلَّم في حفل الختام بتاريخ 15 يونيو الجاري.شيماء صافي

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