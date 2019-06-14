2019/06/14 | 06:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دينا الشربيني عن عمرو دياب: "غيّر حياتي" بعد أن وصفت الفنانة دينا الشربيني الفنان عمرو دياب بأنه الصديق المقرّب وأكبر داعم لها في حياتها الشخصية والعملية، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، ظهرا معاً بعيد ميلاد المدير التفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي برفقة مجموعة من أصدقائه.وكان ملفتاً أن تقول دينا حين تحدثت لأول مرة عن طبيعة علاقتها بـ"دياب" أنه فرح بنجاح مسلسلها "زي الشمس" أكثر من كل فريق العمل".علماً أن "أديب" وجه سؤاله حول طبيعة علاقتهما كثنائي يتردد أنهما مرتبطان سراً.لكنها أكدت على "الصداقة" رغم الشكوك المستمرة حول ظهورهما معاً في المناسبات والرحلات الجوية المشتركة، والأخبار غير الرسمية والمتكررة عن ارتباطهما.فيما عادت للظهور معه بالمناسبات غير مبالية بالتكهنات.هذا وأطلت الشربيني بحديثٍ خاص عبر برنامج "أسرار النجوم" حيث تطرقت لعلاقتها بعمرو دياب وعبّرت عن إعجابها بشخصيته كرجلٍ طيب وحنون ومندفع ومحب للحياة و"جدع", وقالت أنه غيّر حياتها بتأثيره الايجابي بسبب خبرته الواسعة بالحياة.علماً أنها لم تُخفِ عمق علاقتها به رغم عدم تأطيرها لهذه العلاقة.حيث أنها ابتسمت بفرح حين قالت لها المحاورة "الهضبة بتاعك..والناس حابينكم مع بعض..انتو حاجة حلوة لبعض".بل أردفت مؤكدة على دعمه لها وعلى حبها لكل أغنياته التي تخاطب بواقعية حياة الناس وحياتها.وأضافت: "عمرو دياب بني آدم لازم ينحب".شيماء صافي"إيلاف"

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