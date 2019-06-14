الجيش الأمريكي ينشر فيديو لقارب عسكري إيراني يزيل لغمًا من ناقلة نفط يابانية

2019/06/14 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو، يظهر فيه قارب عسكري إيراني يزيل لغمًا غير منفجر من ناقلة نفط يابانية في خليج عمان.وقال أربعة مسؤولين أمريكيين، في وقت...

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