هل أزال الحرس الثوري لغما لم ينفجر من ناقلة نفط بخليج عمان؟

2019/06/14 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الجيش الأميركي تسجيلا مصورا قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات بخليج عُمان، مؤكدا أن مدمرة أميركية تتوجه للموقع.

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