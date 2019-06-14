"هواوي" الصينية بصدد إطلاق نظام التشغيل الخاص بها

2019/06/14 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة هواوي الصينية، أنها بصدد عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص بها "هونغمنغ"، ليحل محل نظام التشغيل الأميركي "أندرويد".

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