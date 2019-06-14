2019/06/14 | 07:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تايلور جنكينز مدربا جديدا لممفيسلوس أنجلس – أعلن نادي ممفيس غريزلير المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تعيين تايلور جنكينز مدربا لفريقه خلفا لغاي بي بيكرستاف المقال من منصبه في أبريل الماضي.ولم يعلن ممفيس الذي أنهى الموسم 2019-2018 في المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية (33 فوزا و49 خسارة)، مدة العقد الذي يربطه بجنكينز الذي كان مساعدا في الموسم الماضي لمدرب ميلووكي باكس مايك بادنهولزر.وقال زاتشاري زد.كليمان نائب رئيس عمليات كرة السلة في غريزلير “نحن سعداء باستقبال جنكينز، هو مدرب يحظى بسجل رائع ولدينا كامل الثقة في كونه سيمكن لاعبينا الشبان من التطور”.وأمضى جنكينز أبرز محطاته التدريبية إلى جانب بادنهولزر في أتلانتا هوكس من 2013 إلى 2018 وميلووكي باكس هذا الموسم.وأنهى ميلووكي الموسم 2019-2018 في صدارة الدوري قبل أن يخسر نهائي المنطقة الشرقية (نصف نهائي الدوري) أمام تورونتو رابتورز 2-4.وقال جنكينز الذي مر أيضا بسان أنتونيو سبيرز وفريقه الرديف أوستن تورو/سبيرز “ممفيس مدينة شغوفة بكرة السلة، وأنا أتطلع بفارغ الصبر إلى الغوص في هذا العالم”.ويغيب ممفيس غريزلير عن الأدوار الإقصائية “بلاي أوف” منذ 2017.وكانت أفضل نتيجة له منذ تأسيسه، في فانكوفر قبل الانتقال إلى ممفيس موسم 2002-2001، بلوغ الدور النهائي للمنطقة الغربية عام 2013 (خسر أمام سبيرز 0-4).وفي سياق آخر ذكر نادي كليفلاند كافالييرز، أحد الأندية المشاركة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أنه عين ليندساي غوتليب، المدربة السابقة لفريق السيدات في جامعة كاليفورنيا، مساعدة لمدربه جون بيلين.وصرح المدير العام للنادي الفائز بالدوري عام 2016 ووصيف البطل ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، كوبي ألتمان بأن “ليندساي غوتليب تحمل معها معرفة معمقة بكرة السلة.حسها القيادي، وقراءتها ومقاربتها للأمور، كلها (عوامل) تلائم فريقنا والطاقم الفني المشرف عليه”.وغوتليب ليست أول سيدة تنضم إلى الطواقم الفنية لأندية الدوري الأميركي للمحترفين، لأن اللاعبة السابقة بيكي هامون هي أحد مساعدي غريغ بوبوفيتش، مدرب سبيرز، منذ 2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تايلور جنكينز مدربا جديدا لممفيس) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تايلور جنكينز مدربا جديدا لممفيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).