2019/06/14 | 07:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا وفرنسا نحو ثمن نهائي مونديال السيدات فالنسيان (فرنسا) – باتت ألمانيا وفرنسا على مشارف الدور ثمن النهائي بفوز الأولى على إسبانيا 1-0 في فالنسيان والثانية على النرويج 2-1 في نيس في الجولة الثانية من منافسات المجموعتين الثانية والأولى تواليا ضمن كأس العالم 2019 في كرة القدم للسيدات، فيما أنعشت نيجيريا آمالها بفوزها على كوريا الجنوبية 2-0 في غرونوبل ضمن المجموعة الأولى.في المباراة الأولى، تدين ألمانيا بفوزها للاعبة وسط باريس سان جرمان الفرنسي سارة دابريتس التي سجلت الهدف الوحيد.وفضت ألمانيا، بطلة العالم عامي 2003 و2007، الشراكة مع إسبانيا فرفعت رصيدها إلى 6 نقاط بعدما كانت تغلبت على الصين بالنتيجة ذاتها السبت الماضي في الجولة الأولى، فيما تراجع المنتخب الإيبيري إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط من فوزه على جنوب أفريقيا 3-1 السبت أيضا.وعبرت مارتينا فوس ستيكلنبرغ مدربة منتخب ألمانيا للسيدات، عن رضاها التام بهذا الفوز. وقالت ستيكلنبرغ في تصريحات صحافية “المهم دائما هو النتيجة، كنا نعلم أن اللعب أمام إسبانيا لن يكون سهلًا، كانت مباراة سريعة جدا”.وأضافت”لعبنا مباراتين في منتهى الصعوبة حتى الآن، لكن لدينا ست نقاط، ربما كانت المباريات سهلة للفرق في المجموعات الأخرى، لكن الأمر كان معقدا بالنسبة إلينا”. وفي المباراة الثانية على ملعب “أليانز ريفييرا” في نيس وأمام نحو 35 ألف متفرج تقدمهم مدرب منتخب الرجال ديدييه ديشامب، حذت فرنسا المضيفة حذو ألمانيا وفضت شراكة صدارة المجموعة الأولى مع النرويج بالفوز عليها 2-1.وهو الفوز الثاني تواليا لفرنسا بعد الأول على كوريا الجنوبية برباعية نظيفة في المباراة الافتتاحية فتفردت بالصدارة برصيد 6 نقاط وباتت بحاجة إلى التعادل في مباراتها الأخيرة أمام نيجيريا الاثنين المقبل في رين لضمان بطاقتها وصدارة المجموعة.في المقابل، تراجعت النرويج إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام نيجيريا.وصمد المنتخب النرويجي أمام المد الهجومي لنظيره الفرنسي طيلة الشوط الأول قبل أن يفاجئه الأخير مطلع الشوط الثاني بافتتاح التسجيل عبر فاليري غوفان، لكن فرحة الفرنسيات لم تدم سوى 8 دقائق حيث نجحت النرويجيات في إدراك التعادل بالنيران الصديقة عندما سجلت المدافعة ويندي رونار بالخطأ في مرمى صاحبات الضيافة.وحصلت فرنسا على ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد لجوء الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس إلى تقنية المساعدة بالفيديو “في.أي.آر”، فانبرت لها أوجيني لو سومير بنجاح مسجلة هدف الفوز.في المباراة الثالثة عوضت سيدات نيجيريا، الأفضل في القارة السمراء، خسارتهن المذلة أمام النرويج 0-3 في الجولة الأولى السبت الماضي، وحققن الفوز الأول في النهائيات ليرفعن رصيدهن إلى 3 نقاط بفارق الأهداف خلف النرويج.في المقابل، فشلت الكوريات في ترجمة سيطرتهن في الاستحواذ على الكرة إلى أهداف، وتلقين الخسارة الثانية بعد الأولى أمام فرنسا في المباراة الافتتاحية الجمعة الماضي، وتضاءلت حظوظهن كثيرا في البقاء في المنافسة.ويتأهل إلى ثمن النهائي متصدر ووصيف المجموعات الست في النهائيات إضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.وافتتحت نيجيريا التسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجلت دو-يوون كيم بالخطأ في مرمى منتخب بلادها.وردت كوريا الجنوبية بهدف في الشوط الثاني عبر غيوم-مين لي بيد أنه ألغي بداعي التسلل.وحسمت النيجريات نتيجة المباراة بتسجيلهن الهدف الثاني عبر أسيسات أوشوالا في الدقيقة 75.

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