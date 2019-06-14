أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% بعد الهجوم على ناقلتين بخليج عمان

2019/06/14 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط 2.2%، بنهاية تعاملات أمس الخميس، عقب الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، ما تسبب في تصاعد المخاوف من انخفاض تدفقات تجارة الخام عبر أح...

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