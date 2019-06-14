بريطانيا تحذر إيران من الهجمات غير الحكيمة للغاية على ناقلتي نفط بخليج عمان

2019/06/14 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن بريطانيا تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، أمس الخميس، وحذرت إي...

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