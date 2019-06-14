2019/06/14 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس، إن الناقلة تتحرك بسلام باتجاه خورفكان بالإمارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناقلة النفط اليابانية تتحرك باتجاه خورفكان الإماراتية) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناقلة النفط اليابانية تتحرك باتجاه خورفكان الإماراتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).