2019/06/14 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صوما أحدث أخبار الكوميديا السياسية السوداء التي قرأتها كانت إحالت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان، إلى المحكمة التصحيحية على خلفية نشرها سنة 2015 على حسابها على تويتر صور إعدام نفذها تنظيم داعش الإرهابي ومنها حرق الطيار الأردني حياً تنفيذاً لحكم الله فيهم، بعدما تم رفع الحصانة النيابية عنها في مارس/ آذار سنة 2018.المحكمة التصحيحية الفرنسية تشبه إلى حد كبير محاكمة الراقصات في الدو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عادل صوما - كوميديا سياسية سوداء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عادل صوما - كوميديا سياسية سوداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).