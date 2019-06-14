2019/06/14 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الأولي : النساء 1 - 10(1) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 1- سورة النساء مدنية أم مكية ؟ ..أربعة آراء : A- مدنية : نزلت بالمدينة إلا آية ( إن الله يأمرك......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 1- أو ما ملكت أيمانكم !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ابراهيم الجندي - 1- أو ما ملكت أيمانكم !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).