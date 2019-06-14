«الخارجية الإيرانية»: إيران مسؤولة عن أمن مضيق هرمز

2019/06/14 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن إيران مسؤولة عن أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان مثيرة للقلق.

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