تفاصيل جديدة.. ناقلة النفط اليابانية في طريقها إلى الإمارات

2019/06/14 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس إلى إن الناقلة تضررت من أشياء طائرة.كما استبعد رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد.وأكدت الشركة المشغلة لناقلة

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