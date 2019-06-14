تسجيل مصور يُظهر

2019/06/14 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر أميركية متطابقة، أن الحرس الثوري الإيراني قام بإزالة لغم لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي نفط، تعرضتا لهجمات يوم الخميس في خليج عمان.

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