أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوع

2019/06/14 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس الخميس، أعلى مستوياتها في أسبوع، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، عقب بيانات ضعيفة بشأن التضخم، وذلك ع...

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