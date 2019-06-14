يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع تشيلسي من أجل ساري

2019/06/14 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة سكاي إيطاليا وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مبدئي مع تشيلسي ليتولى ماوريتسيو ساري مسؤولية تدريب بطل الدوري ال...

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