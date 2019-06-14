2019/06/14 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو في مجلس نينوى يكشف المتسبب الرئيسي بحرق المزارع كشف عضو مجلس محافظة نينوى محمد الجبوري، المتسبب الرئيسي بحرق الحقول الزراعية في المحافظة.واتهم الجبوري "عصابات داعش" في الوقوف خلف الحرائق التي تجتاح الأرضي الزراعي في المحافظة.وقال الجبوري ان" داعش الإرهابي تبنى في اكثر من موقف عمليات حرق الحقول الزراعية والتعرض للاهالي في مناطق الجزيرة وغرب نينوى".ودعا الحكومتين الاتحادية والمحلية الى"وقفة مشرفة للقضاء على داعش نهائياً، فيما بين ان هذا التنظيم لديه لدلالات في هذا الموضوع اذ قام بحرق حقول النقط ابان التحرير وبعده بالإضافة الى حرق مخازن تبريد المشراق".

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