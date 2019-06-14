2019/06/14 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعادل يحسم مواجهة الديوانية وأمانة بغداد حسم التعادل الإيجابي 1 ـ 1، مباراة الديوانية وأمانة بغداد، التي أقيمت في ملعب الديوانية لحساب الجولة 31 من الدوري الممتاز.وحقق الديوانية استفاقة كبيرة على يد مدربه الشاب رزاق قرحان، وخطا خطوات مهمة أبعدته عن ذيل الترتيب، والحال ينطبق على أمانة بغداد تحت قيادة عصام حمد.وافتتح مصطفى كريم، التهديف لأمانة بغداد في الدقيقة 15 من المباراة، وتعادل الديوانية في الدقيقة 30 عبر اللاعب الشاب أنور مهدي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لكل منهما.في الشوط الثاني أهدر كل فريق الفرص التي حصل عليها، ليخرج كل منهما بنقطة واحدة.ورفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثامن، بينما رفع الديوانية رصيده للنقطة 33 في المركز الرابع عشر.

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