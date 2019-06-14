كامل النجار - منابع الإسلام - الفصل الأول - مكة ومكانتها التاريخية 3

2019/06/14 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_النجار القبلة التي توجه إليها نبي الإسلام هي البتراء وليست مكة الحجاز والدليل على ذلك هو أن كل المساجد التي بُنيت في القرن الأول بعد ظهور الإسلام كان الحائط الذي يصطف نحوه المصلون يتجه نحو البتراء (المساجد في البدء لم يكن بها محراب):• مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط، تم بناؤه عام 641م.وقد تم تحديثه عام 673م في عهد معاوية بن أبي سفيان الذي أضاف أربعة مآذن للمسجد، مئذنة في كل ركن.الخرائط الأولى للمسجد تب......

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