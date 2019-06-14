2019/06/14 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري اتصالا هاتفيا مع نقيب الصحفيين العراقيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب الأستاذ مؤيد اللامي لتهنئته بمناسبة فوزه في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين والتي جرت في تونس.واكد الشيخ جمال الضاري ان هذا الفوز يمثل انجازا جديدا للصحافة العراقية التي يعاني العديد من العاملين فيها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ الضاري يتصل هاتفياً بمؤيد اللامي ويبارك له بمناسبة فوزه في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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