2019/06/14 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال المركزي بالذكرى الخامسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي اكتمال جميع التحضيرات لإقامة الاحتفال غدا الجمعة.وذكرت اللجنة المنظمة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “التحضيرات التي اجريت لمدة ايام من اجل إقامة فعاليات الاحتفال المركزي تحت شعار (ندافع نبني) اكتملت، حيث تحتضن مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي وعلى قاعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المنظمة لاحتفال “ندافع نبني” تعلن اكتمال جميع تحضيراتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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