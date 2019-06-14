2019/06/14 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم معرض العراق للطيران بدورته السابعة 2019 ، اليوم الخميس ، جميع أعماله ببغداد بمشاركة واسعة من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ومختلف شركات الطيران، وبين مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي السيد علي خليل ابراهيم خلال المنهاج الختامي للمعرض ” أن المعرض كان خطوة إيجابية نحو الامام للطيران وخاصة إن الطيران المدني العراقي مقبل على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معرض العراق للطيران بدورته السابعة 2019 يختتم أعماله ببغداد النعيم نيوز.

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