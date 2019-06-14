السعودية.. إسقاط طائرات أطلقتها الميليشيات الحوثية نحو أبها وخميس مشيط

2019/06/14 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية صباح اليوم الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس

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