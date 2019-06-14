2019/06/14 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط لكنها ستدافع عن المصالح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأمريكي يُصدر بياناً حول الهجوم على ناقلتي النفط) نشر أولاً على موقع (الرؤية الاماراتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأمريكي يُصدر بياناً حول الهجوم على ناقلتي النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرؤية الاماراتية).