الكشف عن فيديو يُظهر تورط إيران في هجوم خليج عُمان

2019/06/14 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن مقطع فيديو، قالت إنه، يُظهر طاقماً من قارب دورية إيراني يزيل لغماً لاصقاً غير

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