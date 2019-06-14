طاقم الناقلة كوكوكا كاريدجس شاهد سفينة للجيش الإيراني

2019/06/14 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – قال رئيس شركة كوكوكا سانجيو المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس، اليوم الجمعة إن طاقم الناقلة شاهد سفينة للجيش الإيراني الليلة الماضية واستبعد تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد.وقال إن الناقلة تضررت من أشياء طائرة وإنها تتحرك بسلام باتجاه خورفكان.كانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس …

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