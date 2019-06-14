طهران: اتهامات أميركا بشأن هجومي بحر عمان «لا أساس لها»

2019/06/14 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (أ ف ب) – أكدت إيران اليوم الجمعة، أن الاتهامات الأميركية التي تحمل الجمهورية الإسلامية مسؤولية الهجومين اللذين استدفا ناقلتي نفط في بحر عمان لا أساس لها.وشدد ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي «ردا على اتهامات الأميركيين»، على أن إيران قامت بمساعدة السفينتين المنكوبتين وبإنقاذ طاقميهما.وأضاف أن إن إيران مسؤولة عن …

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