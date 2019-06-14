ظريف: فريق بولتون وابن سلمان وال نهيان ونتنياهو انتقلوا الى دبلوماسية التخريب

2019/06/14 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن مزاعم الإدارة الأمريكية ضد إيران بشأن هجمات خليج عمان دون دليل، تظهر أن فريق مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقلوا إلى الخطة البديلة

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