وزير الصناعة: ابطال الحشد سطروا اروع ملاحم البطولة والتضحية

2019/06/14 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري، مجاهدي الحشد الشعبي بمناسبة السنوية الخامسة لتأسيس الحشد وصدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا، مؤكدا أن ابطال الحشد سطروا اروع ملاحم البطولة والتضحية لدحر قوى الشر والارهاب.وقال الجبوري في بيان اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إنه يتقدم "بأجر التهاني والتبريكات إلى مجاهدي الحشد الشعبي ...

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