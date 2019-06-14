طاقم السفينة «كوكوكا كاريدجس» يتحدث عن قارب عسكري إيراني و«أشياء طائرة»

2019/06/14 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة اليابانية المالكة لإحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لاعتداء في بحر عمان، اليوم الجمعة، أن الطاقم شاهد سفينة للجيش الإيراني قبل وقوع الحادث، إ...

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