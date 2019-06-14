سويسرا تستعد لأضخم إضراب نسائي بسبب ضعف الأجور

2019/06/14 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد سويسرا لإضراب نسائي واسع النطاق، اليوم الجمعة؛ للمطالبة بأجور متساوية بين العمال النساء والرجال.

ومن المقرر تنظيم فعاليات الاحتجاجات في بلدات و...

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