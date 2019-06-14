ائتلاف النصر يعقد اجتماعه الدوري ويحدد موقفه من القضايا المستجدة

2019/06/14 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد ائتلاف النصر اجتماعه الدوري يوم الخميس برئاسة الدكتور حيدر العبادي .وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والحراك السياسي والأوضاع في المنطقة .و ابدى الائتلاف قلقه من المؤشرات الأمنية الحالية وتراجع الملف الأمني الذي يجب أن يكون أولويات اهتمام الحكومة للحفاظ على المنجز المتحقق.وجدد الائتلاف موقفه الرافض للمحاصصة السياسية …

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