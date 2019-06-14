2019/06/14 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر في سلاح الجو المسير يؤكد توقف الملاحة الجوية في مطار أبها عقب استهدافه بطائرات قاصف 2K

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