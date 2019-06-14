البصرة.. محافظة السرطان

2019/06/14 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ مع تفاقم أزمتَي انقطاع الكهرباء وشحّ المياه اللتَين تزامنتا مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة والرطوبة، تشير تقارير محلية صدرت أخيراً إلى ارتفاع كبير في نسب الإصابة بأمراض سرطانية في محافظة البصرة، الأمر الذي يضيف سبباً آخر لتجدّد التظاهرات والاحتجاجات هناك على غرار العام السابق، وقد تكون أكثر اتساعاً وحدّة.وعلى الرغم […]

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