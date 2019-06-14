ما موقف الدفاع المدني من الحرائق في عموم العراق؟

2019/06/14 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، امس الخميس، عن إحصائية حرائق المحاصيل الزراعية من 8 آيار 2019 ولغاية اليوم في عموم العراق، مؤكدة أن المساحات المحت...

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