سفينة إيرانية وأجسام طائرة.. رئيس

2019/06/14 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس شركة كوكوكا سانجيو المشغلة لناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كاريدجس" اليوم الجمعة عن معطيات جديدة متعلقة بالهجوم الذي تعرضت له الناقلة في مياه خليج عمان قرب الحدود الإيرانية.

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