مسؤول إماراتي يدعو المجتمع الدولي للتحرك لضمان الأمن الإقليمي

2019/06/14 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الإمارات للشؤون الخارجية د.أنور قرقاش، المجتمع الدولي للتحرك واتخاذ خطوات تسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن الحكمة ضرورية في هذه المرحلة للحيلولة دون زيادة التوتر في المنطقة.

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