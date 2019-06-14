العلاقات الإماراتية الألمانية.. 47 عاما من التعاون الدبلوماسي المثمر

2019/06/14 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاقات دبلوماسية، وشراكة استراتيجية متميزة، تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

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