2019/06/14 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوع الخميس، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في أعقاب بيانات ضعيفة بشأن التضخم، رغم أن صعود أسواق الأسهم حد من المكاسب.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1341.14دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الامريكي بعدما لامس أعلى مستوياته منذ السابع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار الذهب مدعومة بتوقعات بخفض اسعار الفائدة الامريكية وكالة خطوة برس.

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