جن .. فانتازيا عربية تناقش الصداقة والحب والمغامرة

2019/06/14 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستكشف مسلسل جن الذي أطلقته شبكة نتفلكس، على منصتها اعتبارًا من أمس، عبر ست حلقات، خصوصية البيئة الأردنية جامعاً

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