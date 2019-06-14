1573 مخالفة نقل غير قانوني في 3 أشهر بأبوظبي

2019/06/14 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حررت شرطة أبوظبي 1573 مخالفة نقل غير قانوني بمركبات خاصة في الإمارة، حتى نهاية شهر أبريل 2019.وأكدت شرطة أبوظبي أنها

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