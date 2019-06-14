إستثناء محافظة من قطع الكهرباء ليومين كاملين في كل أسبوع

2019/06/14 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة كربلاء، استثناء مركز المحافظة من القطع المبرمح للطاقة الكهربائية ليومين كاملين من كل أسبوع.وقال رئيس مجلس المحافظة نصيف جاسم الخطابي في بيان عقب لقائه مساء أمس الخميس مع المدراء العامين في النقل والتوزيع في الفرات الاوسط انه تم “إستحصال محافظة كربلاء على الاستثناء من القطع المبرمج للتيار […]

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