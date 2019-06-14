تورنتو يُتوج بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة

2019/06/14 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوج تورونتو رابتورز، بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه على غولدن ستيت ووريورز في المباراة السادسة، ضمن الدور النهائي، ليرفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

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