الذهب الأسود يواصل الصعود غداة الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان

2019/06/14 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل أسعار النفط ارتفاعها في آسيا الجمعة، غداة الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، الذي أدى إلى قفزة في أسعار الخام الخميس.

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