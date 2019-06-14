علي عبد الامير عجام يطير

2019/06/14 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثا عن دار الرافدين للنشر والطباعة للدكتور"علي عبدالامير عجام"كتابه الجديد الموسوم"في مهب العراق" وهو الكتاب الذي يعتبره المؤلف من اهم ما انجزه خلال مسيرته الابداعية

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