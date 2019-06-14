الصحة تعلن البدء بمشروع التسعيرة الدوائية الموحدة

2019/06/14 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة و البيئة ،اليوم الجمعة، عن بدئها بالمرحلة الاولى من مشروع التسعيرة الدوائية الموحد المكون من ثلاث مراحل، مؤكدة أنه سيتم تطبيق المشروع مع بداية العام المقبل

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