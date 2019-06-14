العمل النيابية تكشف عن خطة لزيادة رواتب المشمولين بالاعانة الاجتماعية

2019/06/14 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الجمعة، عن توجه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لزيادة رواتب المشمولين بالاعانة الاجتماعية، اضافة الى زيادة اعداد المشمولين بهذه الاعانة.وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستدرج اعداد جديدة من الاشخاص لشمولهم بالحماية الاجتماعية خلال الشهر المقبل، كما ان […]

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